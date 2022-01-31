Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Санкции в отношении российских граждан, «близких к Кремлю», будут введены Вашингтоном в случае «вторжения России на Украину», пишет 31 января Financial Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным источника издания из администрации президента США, санкции уже подготовлены. Их планируется ввести в отношении физических лиц, «близких к Кремлю» и при этом влияющих на решения Москвы или, как минимум, причастных «к дестабилизирующему поведению Кремля».

Американская сторона намерена «отрезать» этих людей, а также членов их семей «от международной финансовой системы»: в итоге они лишатся возможности «хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты».

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