Москва, 31 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. От Федеральной резервной системы США действительно можно ждать резкого повышения ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Dan Smith Здание ФРС США

«Сдерживание дальнейшего роста инфляции и возвращение ее к прежним уровням — основная задача, которая сегодня стоит перед ФРС США. Повышение инфляции до рекордного уровня в 7% показало, что прежние методы регулирования не работают, поэтому от ФРС США действительно можно ожидать резкого повышения ставки в ближайшее время, — сказала она. — Поэтому резкое повышение ставки сразу на 50 пунктов, вероятнее всего, приведет к коррекции американского рынка. Падение индекса S&P 500 создаст негативный фон и для акций компаний развивающихся стран, в том числе и России. Под ударом в первую очередь окажутся компании с высокой долговой нагрузкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что повышение базовой учетной ставки ФРС США сразу на 50 базисных пунктов не решит проблему повышенной инфляции в Америке.