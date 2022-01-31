Рост ставки ФРС США ударит по некоторым компаниям из РФ – прогноз
Москва, 31 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. От Федеральной резервной системы США действительно можно ждать резкого повышения ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
«Сдерживание дальнейшего роста инфляции и возвращение ее к прежним уровням — основная задача, которая сегодня стоит перед ФРС США. Повышение инфляции до рекордного уровня в 7% показало, что прежние методы регулирования не работают, поэтому от ФРС США действительно можно ожидать резкого повышения ставки в ближайшее время, — сказала она. — Поэтому резкое повышение ставки сразу на 50 пунктов, вероятнее всего, приведет к коррекции американского рынка. Падение индекса S&P 500 создаст негативный фон и для акций компаний развивающихся стран, в том числе и России. Под ударом в первую очередь окажутся компании с высокой долговой нагрузкой».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что повышение базовой учетной ставки ФРС США сразу на 50 базисных пунктов не решит проблему повышенной инфляции в Америке.