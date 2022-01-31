Москва, 31 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Цены на электронную технику в РФ вырастут примерно на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

CSIRO Чип

«2021 год закончился ростом цен на все товары. В 2022 году контейнерные перевозки и возросший спрос на фитинговые платформы (платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров — прим. ИА REGNUM) стабилизируются. Ставки на аренду уже выросли — ожидать удорожания не стоит; возможно, что, наоборот, произойдет снижение. Однако вся ввозимая электроника критически зависит от курса валюты. Сейчас доллар вырос на 10%, и мы ожидаем, что цены вырастут аналогично. Кроме того, в 2022 году будут расти цены на чипы и электронную начинку», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России наибольший рост цен покажет дорогая техника.