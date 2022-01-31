Тюмень, , 17:30 — REGNUM Власти Тюменской области утвердили правила ежемесячных выплат в 2022 году медицинским и иным работникам бюджетной сферы, контактирующим с больными COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации 31 января 2021 года.

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Согласно постановлению, сотрудники лабораторий будут получать из регионального бюджета дополнительно 1450 рублей за смену, судебно медицинские эксперты — 3880 рублей, средний медперсонал скорой — 635 рублей, водители машин бригад скорой помощи — 960 рублей за одну нормативную смену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области наблюдается пятая волна коронавирусной инфекции. Но при этом в моногоспитале на улице Комсомольской, 54а сократили 28 медиков.

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