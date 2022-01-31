Белгород, 31 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Перейти на двух или даже трёхсменный режим работы в связи с ухудшением погодных условий призвал коммунальщиков 31 января на оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Андрей Репин ИА REGNUM Уборка улиц

В распоряжении муниципалитетов находится 785 единиц техники для работы в зимний период, на её приобретение из областного бюджета было выделено 2,5 млрд рублей. Однако глава региона отметил, что жалоб на некачественную уборку улиц не уменьшилось.

«Хотелось бы, чтобы к началу рабочего дня уже всё было расчищено и посыпано. Сейчас коммунальные службы работают недостаточно качественно. На этой неделе планируется ухудшение погодных условий. Тротуары, дороги, дворы должны быть очищены в рамках регламента. Вместе с Евгением Мирошниковым буду лично следить за количеством коммунальной техники в работе на территории наших городов и сёл через новый сервис. Если снег выпал, мы должны переходить на двух — трёхсменный режим работы. Никаких отговорок не принимаю, готовились к этому восемь месяцев. За это время вы должны были решить все вопросы с нехваткой водителей или ГСМ», — сказал губернатор главам муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, публичный сервис контроля зимнего содержания дорог в регионе запустили на прошлой неделе. В 2022 году коммунальные службы получат ещё более 500 единиц новой техники.