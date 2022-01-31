Москва, 31 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Повышение базовой учетной ставки ФРС США сразу на 50 базисных пунктов не решит проблему повышенной инфляции в Америке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы о планах Федрезерва.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«В принципе такое повышение возможно, но оно не приведет к желаемому результату, — сказала Новикова. — Здесь требуются более кардинальные действия со стороны американского правительства, а не чисто финансовые манипуляции на рынках как внутри страны, так и на глобальных фондовых рынках. Речь идет в том числе и о реструктурировании своего внутреннего рынка, включая возврат части производства в США, как было задумано предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Китай на сегодняшний день является хорошим примером развития своего внутреннего рынка и одновременного расширения своего влияния вне его. До сего момента США в большей степени занимались расширением своего влияния в мире, забыв о том, что есть еще и свой внутренний рынок, который также требует поддержания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что у ФРС США появилось окно для «комфортного» повышения ставки.