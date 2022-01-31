Ярославль, , 17:28 — REGNUM Исполняющей обязанности пресс-секретаря губернатора-начальника управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области назначена Анна Кулигина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт органов власти Ярославской области.

Правительство Ярославской области

28 января был последним рабочим днем Ирины Горюновой в качестве пресс-секретаря губернатора Ярославской области. Как уже сообщало ИА REGNUM она покинула регион. Анна Кулигина в управлении массовых коммуникаций работает чуть менее 10 лет, возглавляла отдел оперативной информации, была заместителем начальника управления. До прихода в правительство трудилась на ГТРК «Ярославия».

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