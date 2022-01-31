Москва, 31 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В России наибольший рост покажет дорогая техника — флагманские модели в линейках производителей, например, смартфонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил владелец сети магазинов техники, член комитета торговли казанского отделения «Партии роста» в Татарии Олег Туманов.

Смартфон

«Непростая политическая ситуация прямо повлияла на курс рубля, который по отношению к доллару полетел вниз. Это будет означать рост цен уже в ближайшее время, — сказал он. — Причём рост этот будет иметь некоторый отложенный эффект из-за товаров на складах, закупленных ещё по старым ценам. Но уже скоро можно смело ожидать подорожания товара до 20% и даже 30%. Причём наибольший рост покажет дорогая техника — флагманские модели в линейках производителей, например, смартфонов. Вырастет в цене и крупная бытовая техника, такая как телевизоры, холодильники и прочее, на подорожание которой повлияет возросшая стоимость перевозки. По-прежнему наблюдается дефицит микрочипов, а китайский Новый год эту ситуацию только усугубит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировые поставки смартфонов в 2021 году выросли на 4% в сравнении с 2020 годом.