Москва, 31 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В настоящее время у ФРС США появилось комфортное окно для резкого повышения базовой учетной ставки на 0,5 процентных пункта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Сейчас формально появилось дополнительное комфортное окно для резкого повышения базовой учетной ставки на 0,5 процентных пункта, так как экономика США не затормозила до уровня ожиданий ФРС, поэтому появился разрыв ВВП. Тот самый случай, когда желания превысили возможности, а отсюда дополнительное инфляционное давление, которое в начале 2022 года и не думает снижаться. Но стоит напомнить, что еще до марта продолжится программа количественного смягчения, хотя и затухающими темпами, — сказал Ордов. — ФРС США, в отличие от ЦБ РФ, любит быть прогнозируемым и сдержанным, поэтому повышение на 0,25 процентного пункта является консенсусным для рынка, а эксперименты над рыночной психологией могут обойтись очень дорого».

Как полагает Ордов, повышение ставки на 0,5 процентного пункта будет похоже на признание ошибочным столь долгого игнорирования явных инфляционных проблем и вызовет подозрение в недостаточном профессионализме со стороны ФРС, а также потере контроля над текущей ситуацией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как повышение ставки ФРС США может отразиться на российской экономике.