Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания президентом в 2024 году он помилует людей, обвиненных в уголовных преступлениях за участие в протестах на Капитолийском холме 6 января, сообщает Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление политик сделал выступая на митинге в Конрое, штат Техас. При этом Трамп не обозначил, будет ли он снова баллотироваться в президенты после поражения на выборах 2020 года.

«Еще кое-что, что мы сделаем… многие уже спрашивали меня об этом. Если я буду баллотироваться и если я выиграю — мы будем справедливо относиться к тем, кто вышел 6 января. Мы будем относиться к ним справедливо. И если это потребует помилования, мы их помилуем», — сказал Трамп под аплодисменты.

Напомним, что тысячи сторонников Трампа ворвались в Капитолий 6 января 2021 года, чтобы помешать Конгрессу подтвердить победу нынешнего президента Джо Байдена.

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