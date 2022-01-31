Белгород, 31 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили полицейские в гараже 40-летнего жителя Белгорода, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из видео Подпольный цех про производству алкоголя

На улице Привольной местный житель обустроил склад этилового спирта и линию по производству алкогольной продукции. Товар продавался клиентам в розницу. В общей сложности в гараже у мужчины хранилось более 4 500 литров спиртосодержащей жидкости.

Возбуждено уголовное дело.