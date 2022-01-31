Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Американские сенаторы вскоре могут договориться насчет закона о санкциях против России за действия в отношении Украины. Часть мер может быть принята даже в том случае, если не будет «российского вторжения», сообщает 31 января Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сенатор-демократ Боб Менендес и республиканец Джеймс Риш надеются добиться продвижения законопроекта на этой неделе. При этом в интервью CNN Менендес заявил, что политики находятся очень близко к цели. В Сенате очевидна сильная двухпартийная поддержка Украины, добавил Менендес. На вопрос о том, будет ли достигнуто соглашение на этой неделе, он ответил: «Я верю, что мы придем к нему».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы международного комитета Cената США Роберта Менендеcа о том, что он работает над «матерью всех санкций» в отношении Российской Федерации, которая будет применена в случае вторжения на Украину и будет иметь разрушительные последствия как для экономики страны, так и для её народа, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета.

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