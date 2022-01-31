Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Корабли и суда Балтийского флота, задействованные в военно-морских учениях, из-за шторма вернулись в свои базы, сообщает 31 января пресс-служба Балтфлота.

(сс)GDJ Шторм

Отмечено, что скорость штормового ветра достигает 28 м/с, а волнение моря достигало пяти баллов, создавая на побережье волны высотой более 4,5 метров.

«Все корабли и суда Балтийского флота встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки. Корабли, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, были заранее оповещены о надвигающемся шторме и возвращены в базу», — сообщает пресс-служба.

План боевой подготовки был откорректирован на основе данных Гидрометеорологического центра Балтийского флота.

Кроме того, были изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра. Экипажи произвели герметизацию кораблей, закрепили оборудование верхних палуб по-штормовому и привели аварийные партии в повышенную готовность.

«Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несли службу в штатном режиме», — указано в сообщении.