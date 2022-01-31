Рига, 31 января, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Люди, стоящие в очереди за бесплатным горячим обедом в одну из благотворительных суповых кухонь столицы Латвии, представляют практически все слои населения, сообщило государственное радио Latvijas Radio в своем репортаже.

Pexels Обед

По признанию журналиста, за миской супа желающих собралось много, заметно больше прежнего. Многие из них говорят, что пандемия и рост цен не оставили им другого выбора.

Дожидаясь своей очереди, они рассказали СМИ, почему оказались в такой жизненной ситуации: «Я работаю дворником. Зарплата чуть повыше минимальной. Когда мне все счета приходят — прихожу сюда. Заплатил по счетам, и самому ничего не остается».

«Жить трудно. Дорожает все, и продукты тоже», — сообщил другой, а третий добавил: «Из-за пандемии нет работы. Два года уже. Строитель я. Моя спутница жизни тоже без работы два года. В гостинице работала. Нет, в гостиницу сейчас не устроиться».

В очереди хватает людей трудоспособного возраста, и много пенсионеров — пожилым людям теперь еще труднее из-за роста цен на продукты питания и дорожающих издержек на жилье.

«Пенсия маленькая, квартира дорогая. Года четыре так уже. Я когда-то на 30 евро в месяц питался, теперь 50 надо», — рассказал один из них.

В Фонде общественной интеграции Latvijas Radio тоже подтвердили, что потребность в продуктовых пайках оказалась выше, чем в прошлые годы. Людей приходит все больше, все чаще среди них встречается молодежь.