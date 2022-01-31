Деревня Аносино, Московская область, , 17:10 — REGNUM В понедельник, 31 января, в СберУниверситете состоялось открытие Зимней экономической школы Сбера и НИУ ВШЭ. Участники школы на несколько дней углубятся в тему экономики инноваций, узнают о вызовах банковской сферы и встретятся с топ-менеджерами Сбера. «Я — профессионал — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

СберУниверситет П/с СберУниверситета

Приглашения на участие в школе получили участники олимпиады «Я — профессионал», победившие в специальном конкурсе мотивационных писем. В этом году Зимняя экономическая школа проводится в пятый раз и впервые включает два потока: очный и онлайн. Очными участниками стали 100 студентов из 23 регионов и 46 вузов. К онлайн-потоку школы присоединились 50 студентов из 19 регионов и 36 вузов страны.

На открытии школы перед участниками выступили проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета Игорь Баранов, исполнительный директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Андрей Очеретный, вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян, заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Руководитель олимпиады рассказала студентам, которые в ближайшее время выйдут на рынок труда, о последних трендах во взаимодействии работодателей и молодых специалистов.

«Вам предстоит начать карьеру во время трансформаций и турбулентностей практически во всех сферах. Рынок труда не исключение. Молодые специалисты сегодня не готовы соглашаться на некомфортные условия и «пахать» только ради зарплаты и продвижения по службе. Им важно видеть смысл и пользу своей работы и находить пресловутый work-life balance. Даже в офисы вас теперь так просто не заманишь! Но чтобы работа вас удовлетворяла и давала пространство для самореализации, важно найти действительно «свое» дело, которое заряжает. Олимпиадные форумы и стажировки как раз задуманы, чтобы знакомить вас с будущей профессией и помогать с выбором траектории», — отметила Валерия Касамара.

Антон Сериков. «Зимняя экономическая школа Сбера и НИУ ВШЭ проводится в пятый раз и успела стать знаковой для участников олимпиады. Именно здесь многие студенты впервые открывают для себя практическую сторону своей специальности, посещают занятия с экспертами и топ-менеджерами Сбера, знакомятся с единомышленниками и устанавливают первые деловые связи. Ребята, присутствующие сегодня на открытии школы, уже заявили о себе, победив в конкурсе мотивационных писем. Призываю вас и дальше не бояться, смело двигаться к целям, непрерывно учиться. Платформа «Россия — страна возможностей» призвана помочь вам на этом пути, открыть вам новые горизонты. Уверен, со многими из вас мы еще увидимся на других конкурсах платформы», — обратился к участникам

В этом году школа посвящена теме экономики инноваций. В программу входят не только лекции и мастер-классы, но и тимбилдинг, форсайт-сессии и проектная работа. В ходе занятий участники узнают об актуальных технологических трендах в экономике, инновациях в бизнес-моделях, а также о том, как придумывать продукты и услуги и разрабатывать их дизайн.

Игорь Баранов, выступая с вступительным словом, рассказал о группах навыков, которым обучают в СберУниверситете. Это hard skills, soft skills, цифровые навыки и когнитивные навыки: «Есть у нас отдельная категория, которая называется «когнитивные навыки». Мы считаем, что она сейчас настолько важна для успеха и конкретных руководителей, и для компании в целом, что мы выделили ее в отдельную группу. Это решение проблем, принятие решений, системное мышление, критическое мышление, креативность — вот всё то, на чем мы решили сфокусировать и эту экономическую школу. Всё это обязательно будет у вас в том или ином формате». Спикер также отметил, что сегодня 20−30% работы Сбера — это взаимодействие с партнерами, клиентами и вузами: «Я очень рад, что таким толчком к тому, чтобы мы больше работали с вузами, послужила как раз олимпиада «Я — профессионал» и наша Зимняя школа».

«Россия в этом году достигла дна демографической ямы и будет на нем оставаться следующие 5 лет, поэтому бизнесу, в частности Сберу, важно вкладывать свое время в работу с молодежью, привлекая ребят к стажировкам и практикам, активно участвуя в мероприятиях и создавая образовательные программы, которые помогают готовить специалистов с нужными нам навыками. В 2021 году мы стали самым желанным работодателем для молодежи по версии ВЦИОМ, а наш карьерный портал посетил каждый пятый студент страны, и это значит, что мы взяли правильный курс. При этом нельзя забывать о точечной работе со «звездочками», и поддержка таких мероприятий, как «Я — профессионал», позволяет нам находить таких ребят и адресно приглашать их в Сбер», — сказал Андрей Очеретный.

«Вышка в свое время, примерно 20−22 года назад, сделала ставку на цифровые технологии как на основной драйвер экономического развития. Сегодня никакой другой экономики, кроме цифровой, не осталось. Невозможно вести бизнес ни в мире, ни у нас в стране без использования цифровых технологий. Цифровые технологии, информационные технологии, то, что называют ICT (Information and communications technologies), составляют платформу, на которой стоит вся экономика. И пример Сбера, который на протяжении последнего десятилетия систематически превращается из традиционного банка в IT-гиганта, IT-экосистему, чрезвычайно характерен, потому что конкурентными в современной цифровой экономике являются именно те компании, которые смогли пойти по этому тренду, эффективно развивать возможности, которые дает новая платформа», — рассказал Игорь Агамирзяни пожелал участникам успехов и интересного времени на Зимней школе.

Школа завершится презентацией проектов и награждением победителей. 2 февраля, в день подведения итогов школы, участники также сыграют в игру «Внимание, вопрос!», а ее ведущим станет Александр Друзь, известный участник интеллектуальных игр, магистр игры «Что? Где? Когда?».

Всего в 2021/2022 учебном году в рамках олимпиады «Я — профессионал» планируется провести 20 образовательных форумов (школ). Профильные и междисциплинарные форумы проводятся ежегодно и на несколько дней объединяют талантливых и активных студентов из разных уголков страны. Они получают возможность познакомиться с практической стороной будущей профессии, посетить лекции и мастер-классы топ-менеджеров, экспертов отрасли и ведущих ученых.