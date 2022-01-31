Деревня Аносино, Московская область, 31 января 2022, 17:10 — REGNUM В понедельник, 31 января, в СберУниверситете состоялось открытие Зимней экономической школы Сбера и НИУ ВШЭ. Участники школы на несколько дней углубятся в тему экономики инноваций, узнают о вызовах банковской сферы и встретятся с топ-менеджерами Сбера. «Я — профессионал — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Приглашения на участие в школе получили участники олимпиады «Я — профессионал», победившие в специальном конкурсе мотивационных писем. В этом году Зимняя экономическая школа проводится в пятый раз и впервые включает два потока: очный и онлайн. Очными участниками стали 100 студентов из 23 регионов и 46 вузов. К онлайн-потоку школы присоединились 50 студентов из 19 регионов и 36 вузов страны.
На открытии школы перед участниками выступили проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета Игорь Баранов, исполнительный директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Андрей Очеретный, вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян, заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.
Руководитель олимпиады рассказала студентам, которые в ближайшее время выйдут на рынок труда, о последних трендах во взаимодействии работодателей и молодых специалистов.
В этом году школа посвящена теме экономики инноваций. В программу входят не только лекции и мастер-классы, но и тимбилдинг, форсайт-сессии и проектная работа. В ходе занятий участники узнают об актуальных технологических трендах в экономике, инновациях в бизнес-моделях, а также о том, как придумывать продукты и услуги и разрабатывать их дизайн.
Игорь Баранов, выступая с вступительным словом, рассказал о группах навыков, которым обучают в СберУниверситете. Это hard skills, soft skills, цифровые навыки и когнитивные навыки: «Есть у нас отдельная категория, которая называется «когнитивные навыки». Мы считаем, что она сейчас настолько важна для успеха и конкретных руководителей, и для компании в целом, что мы выделили ее в отдельную группу. Это решение проблем, принятие решений, системное мышление, критическое мышление, креативность — вот всё то, на чем мы решили сфокусировать и эту экономическую школу. Всё это обязательно будет у вас в том или ином формате». Спикер также отметил, что сегодня 20−30% работы Сбера — это взаимодействие с партнерами, клиентами и вузами: «Я очень рад, что таким толчком к тому, чтобы мы больше работали с вузами, послужила как раз олимпиада «Я — профессионал» и наша Зимняя школа».
Школа завершится презентацией проектов и награждением победителей. 2 февраля, в день подведения итогов школы, участники также сыграют в игру «Внимание, вопрос!», а ее ведущим станет Александр Друзь, известный участник интеллектуальных игр, магистр игры «Что? Где? Когда?».
Всего в 2021/2022 учебном году в рамках олимпиады «Я — профессионал» планируется провести 20 образовательных форумов (школ). Профильные и междисциплинарные форумы проводятся ежегодно и на несколько дней объединяют талантливых и активных студентов из разных уголков страны. Они получают возможность познакомиться с практической стороной будущей профессии, посетить лекции и мастер-классы топ-менеджеров, экспертов отрасли и ведущих ученых.