Токио, 31 января 2022, 17:08 — REGNUM Продюсер Final Fantasy VII Remake Ёсинори Китасэ заявил, что вторую часть ремейка анонсируют уже в 2022 году. Об этом 31 января пишет портал VGC.

Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake
Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Китасэ заверил, что разработчики сделают всё возможное, чтобы анонс состоялся в ближайшие 12 месяцев. О примерной дате релиза игры он умолчал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ёсинори Китасэ и дизайнер Final Fantasy VII Тэцуя Номура объявили о разработке сразу нескольких новых игр по мотивам своего проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Создателям Halo Infinite удалось «починить» игру