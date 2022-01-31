Токио, 31 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Продюсер Final Fantasy VII Remake Ёсинори Китасэ заявил, что вторую часть ремейка анонсируют уже в 2022 году. Об этом 31 января пишет портал VGC.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake

Китасэ заверил, что разработчики сделают всё возможное, чтобы анонс состоялся в ближайшие 12 месяцев. О примерной дате релиза игры он умолчал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ёсинори Китасэ и дизайнер Final Fantasy VII Тэцуя Номура объявили о разработке сразу нескольких новых игр по мотивам своего проекта.