Вильнюс, 31 января, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Порядка 20 тыс. жителей Литвы остались без энергоснабжения из-за шквального штормового ветра, сообщает 31 января компания — оператор местных распределительных сетей Energijos skirstymo operatorius.

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По данным оператора, причиной стало массовое падение сломанных ветром деревьев на провода линий электропередач. Более всего пострадали юго-западные районы страны.

При этом из-за аварии на электросетях в городе Клайпеда нарушена подача воды, без которой остались пять тысяч горожан.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что штормовые волны смыли песок с балтийских пляжей и разрушили пляжное оборудование.

Масштабы ущерба выясняются.