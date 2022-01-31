Тюмень, , 17:03 — REGNUM В Тюмени днём 31 января с крыши упал 21-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

На месте происшествия Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Инцидент произошёл во время чистки снега. Сотрудник подрядной организации упал с кровли дома по улице Московский тракт. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Проводится доследственная проверка инцидента, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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