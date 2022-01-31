Киркленд, США, 31 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Разработчикам из 343 Industries удалось нормализовать работу многопользовательского режима Big Team Battle в игре Halo Infinite. Об этом 31 января пишет издание PC Gamer.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

Разработчики отметили, что тестирование нового обновления прошло успешно и ошибки в работе режима Big Team Battle были ликвидированы. Теперь оно должно пройти внутренний процесс согласования — выпуск патча ожидается не раньше 3 февраля 2022 года.

Напомним, что многие игроки Halo Infinite столкнулись с проблемами в работе режима Big Team Battle. Большие группы пользователей не могли подключиться к матчу или страдали от постоянных вылетов из игры.