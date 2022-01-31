Малоярославец, Калужская область, , 17:19 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району, который обвиняется в покушении на получение взятки. Об этом 31 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в августе 2021 года инспектор при оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем во дворе одного из многоквартирных домов Малоярославца, установил, что женщина-водитель задела автомашину соседа и, не заметив этого факта, припарковалась в этом же дворе чуть дальше. Пригрозив лишением прав и арестом на 15 суток, инспектор предложил женщине передать ему взятку за несоставление протокола об оставлении места ДТП. Деньги должен был получить сначала посредник, знакомый инспектора, а затем передать их сотруднику. Спустя несколько дней посредник приехал домой к водителю и получил от нее 35 тысяч рублей. Однако женщина заранее сообщила требовании взятки в местное подразделение ФСБ. Действия посредника были пресечены, инспектору ДПС не удалось завершить преступление по независящим от него обстоятельствам.

В ходе расследования было установлено, что инспектор скрыл сам факт ДТП и не сообщил о нем в дежурную часть. Ущерб, причиненным второму автомобилю, возмещен виновным водителем в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России, по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел.

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