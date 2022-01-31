Москва, 31 января 2022, 17:00 — REGNUM Партия «Единая Россия» не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Эта инициатива откровенно вредна, подчеркнул секретарь Генсовета партии
Снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не имеет ничего общего с безопасностью, заявил Андрей Турчак.
Андрей Турчак отметил, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч. По его словам, эта инициатива прорабатывается с Правительством. Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки.
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Напомним также, партия «Единая Россия» неоднократно выступала против введения штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. В партии считают недопустимым принятие решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности, заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя в мае 2021 года решение Правительства РФ рассмотреть инициативу московских властей снизить нештрафуемый порог при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.