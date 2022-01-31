Москва, 31 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Эта инициатива откровенно вредна, подчеркнул секретарь Генсовета партии

ИА REGNUM Дорожное движение

Снижение нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не имеет ничего общего с безопасностью, заявил Андрей Турчак.

«Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», — подчеркнул он.

Андрей Турчак отметил, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности.

«Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти — делать жизнь граждан лучше, а не сложнее», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч. По его словам, эта инициатива прорабатывается с Правительством. Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки.

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Напомним также, партия «Единая Россия» неоднократно выступала против введения штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. В партии считают недопустимым принятие решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности, заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя в мае 2021 года решение Правительства РФ рассмотреть инициативу московских властей снизить нештрафуемый порог при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.