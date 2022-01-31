Архангельск, 31 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Архангельской области стационары медучреждений работают в режиме повышенной готовности — ежедневно в регионе госпитализируют 120−150 человек, в основном в крупных городах региона, сообщает региональное правительство.

В больнице

«Завтра начинает принимать пациентов с коронавирусом городская клиническая больница №4, до конца недели здесь будет оборудовано до 80 коек, — сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский. — В инфекционном госпитале на Тимме уже функционируют 220 коек, еще 80 сегодня развернем дополнительно».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области на больничные койки попали 134 пациента с COVID-19.