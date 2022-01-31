Кострома, 31 января 2022, 17:37 — REGNUM В Костромской области удалось найти наставников для 34 «трудных» подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в прокуратуре региона.
Напомним, соответствующий закон был принят 1 июля 2021 года. Документ в Костромскую областную думу внесла прокуратура. Согласно нормативному акту, обрести наставника может любой ребёнок, состоящий на учёте в подразделениях полиции по работе с несовершеннолетними. Назначение происходит с согласия родителей и самого подростка, если ему исполнилось 10 лет.
К наставникам предъявляются особые требования. Они должны быть дееспособными, не иметь судимостей и «положительно зарекомендовать» себя в обществе. Присматривать за детьми таким людям предлагается бесплатно, на общественных началах. В обязанности входит оказание помощи в воспитании, организация досуга и наблюдение за учёбой ребёнка.
Наставниками для «трудных» детей в том числе стали депутаты облдумы Сергей Зудин, Галина Полякова, спикер Алексей Анохин. Заключить 34 подобных соглашения удалось в Костроме, Нерехте и Костромском районе. Всего на учете в правоохранительных органах состоит около тысячи костромских подростков. Большая часть из них находится под наблюдением за административные нарушения.
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