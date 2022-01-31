Кострома, 31 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Костромской области удалось найти наставников для 34 «трудных» подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в прокуратуре региона.

С. Низовая. Не смей. 1955

Напомним, соответствующий закон был принят 1 июля 2021 года. Документ в Костромскую областную думу внесла прокуратура. Согласно нормативному акту, обрести наставника может любой ребёнок, состоящий на учёте в подразделениях полиции по работе с несовершеннолетними. Назначение происходит с согласия родителей и самого подростка, если ему исполнилось 10 лет.

К наставникам предъявляются особые требования. Они должны быть дееспособными, не иметь судимостей и «положительно зарекомендовать» себя в обществе. Присматривать за детьми таким людям предлагается бесплатно, на общественных началах. В обязанности входит оказание помощи в воспитании, организация досуга и наблюдение за учёбой ребёнка.

«Цифры небольшие. Пока найдены 33 наставника для 34 несовершеннолетних. Но надо понимать, что цель закона не в том, чтобы закрепить за каждым ребёнком, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, вернувшимся из закрытого учебно-воспитательного учреждения, занимающегося бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющем наркотики и алкоголь формального наставника. Эти люди несут достаточно серьёзную нагрузку — помогают делать уроки, могут провожать ребёнка в школу и должны следить за тем, как он проводит свободное время. Людей, готовых делать это бесплатно, единицы. Мы полагаем, что по закону удастся найти наставников максимум для 100 детей», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Наставниками для «трудных» детей в том числе стали депутаты облдумы Сергей Зудин, Галина Полякова, спикер Алексей Анохин. Заключить 34 подобных соглашения удалось в Костроме, Нерехте и Костромском районе. Всего на учете в правоохранительных органах состоит около тысячи костромских подростков. Большая часть из них находится под наблюдением за административные нарушения.