Вашингтон, 31 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства США согласилось профинансировать создание новой площадки контейнеров для экспорта сельскохозяйственной продукции в калифорнийском порту Окленд, поскольку Белый дом и частный сектор пытаются решить проблему дорогостоящих задержек в цепи поставок, сообщает 31 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Строительство многомиллионного проекта начнется в марте. Отмечается, что проект площадки может быть повторно воспроизведен и в других местах.

Напомним, что во время пандемии высокий спрос на товары из Азии со стороны американцев привёл к загромождению портов Западного побережья. В связи с этим часть морских судов покидала США пустыми, так как не было времени ждать, пока корабли заполнятся американскими товарами для экспорта. Корабли, доставляющие грузы в порты Калифорнии, были вынуждены не заплывать в Окленд, крупный центр сельскохозяйственного экспорта, чтобы успеть вернуться в Азию. В результате этого объем экспорта из порта Окленда в 2021 году снизился на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщало ИА REGNUM, нехватка рабочей силы в США привела к массовым сбоям в цепочке поставок. Боб Нарделли, бывший генеральный директор крупнейшего в мире ретейлера товаров для обустройства дома Home Depot и Chrysler, предупредил, что проблема приобретает характер чрезвычайной ситуации национального масштаба. В эфире Fox News Нарделли предложил объявить чрезвычайное положение в США, что позволило бы военным принять участие в транспортировке грузов.