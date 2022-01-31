Екатеринбург, , 19:29 — REGNUM В «Ельцин-центре» не знают, какой продукцией торгуют на площадках, которые сдаются учреждением в аренду. Это следует из ответа представителей учреждения корреспонденту ИА REGNUM на вопросы о продаже скандальной книги «Слова Урала».

«Ельцин-центр»

(сс) Владислав Фальшивомонетчик

«У нас нет информации об ассортименте торговых точек арендаторов», — ответили корреспонденту ИА REGNUM в чате учреждения в одном из мессенджеров.

А в пресс-службе «Ельцин-центра» предложили написать интересующие вопросы и отправить их на официальную почту учреждения. При этом уточнили, что официальный запрос не требуется. Однако в течение дня ответа на электронное письмо получить так и не удалось. А в 17:43 по местному времени (15:43 мск) оказалось, что сотрудников уже нет на рабочем месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в книге «Слова Урала» слово «гнить» переводится как «Жить в России». Книгу продают в магазинах на территории «Ельцин-центра» и в аэропорту «Кольцово» в магазине сувениров «Ельцин-центра».

Читайте ранее в этом сюжете: «Гнить — жить в России»: кто позволяет «Ельцин-центру» хаять нашу страну?