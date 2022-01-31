Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Москва, 31 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 41 авиарейс. Об этом 31 января сообщает интернет-сервис «Яндекс.Расписания».
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В аэропорту
По данным на 16:48, в «Шереметьево» два рейса задержано, 27 отменено, в «Домодедово» шесть задержано, три отменено. Наиболее стабильно работает «Внуково» — три рейса задержаны, отменённых нет.
Напомним, что в Москве циклон «Надя» принёс в Москву ещё один день снегопада.