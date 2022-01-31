Гродно, Белоруссия, 31 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Сокращение преступности в Западной Белоруссии, а также проблемные вопросы надзорной деятельности и пути их решения обсудили на заседании коллегии в прокуратуре Гродненской области с участием заместителя прокурора республики Максима Воронина.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Реализованный органами прокуратуры во взаимодействии с иными ведомствами комплекс организационно-практических мероприятий способствовал укреплению законности и правопорядка в регионе, защите прав и законных интересов граждан. Обеспечена стабильная общественно-политическая обстановка. На системной основе налажена работа по своевременному выявлению и пресечению деструктивных проявлений, в том числе в сети Интернет, привлечению к ответственности виновных лиц», – заявил на коллегии и. о. прокурора Гродненской области Эдуард Бурак.

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По официальным данным, общее количество зарегистрированных в области преступлений сократилось на 7,4% при том, что на 41,3% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан, на 33,6% — преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенных с целью сбыта (+53,6%), а количество преступных посягательств по линии насилия в семье возросло с 290 до 371.

«Решением коллегии перед прокурорами поставлены задачи, причем приоритетными из них названы следующие: предупреждение и пресечение правонарушений, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку; повышение эффективности работы по профилактике отдельных категорий преступлений – тяжких и особо тяжких, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, а также наркомании и преступлений в сфере незаконного наркооборота, против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сказано в официальном сообщении генпрокуратуры Белоруссии.

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