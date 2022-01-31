Таллин, , 16:50 — REGNUM В рамках первого призыва в начавшемся 2022 году к обучению в воинских частях Сил обороны Эстонии в понедельник, 31 января, приступят около 480 солдат срочной службы. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания ERR. Новобранцы отправятся служить в 1-ю и 2-ю пехотные бригады, кибервойска, на флот, в военную полицию. Их служба продлится 11 месяцев.

Армия Эстонии

В рамках нового проекта студенты факультета информационных технологий Кехтнанского центра профессионального образования будут совмещать военную службу и практику профессионального образования.

В 2022 году пройдет три призыва. Следующие новобранцы отправятся служить в июле. Январский призыв — самый малочисленный в этом году. В июле к прохождению срочной службы в рядах эстонской армии приступят свыше 1900, а в октябре — около 1100 человек.