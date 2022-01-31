Москва, , 16:50 — REGNUM Фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Об этом он заявил в своём Инстаграм. Так же спортсмен записал несколько сториз, в которых посочувствовал спортсменам, которые выступают без флага.

Алексей Ягудин Дарья Драй, ИA REGNUM

Документ опубликован на change.org и представляет собой длинное эмоциональное высказывание. Алексей Ягудин призывает ВАДА и МОК разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной России. Сейчас наши атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee).

В связи с петицией Ягудин вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней олимпиады.

Напомним, кампанию тогда запустила Тина Канделаки, её поддержали Тимати, DJ Smash, Дима Билан, и многие блогеры. К акции тогда присоединились не только пользователи сети онлайн и офлайн, но и даже глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Петицию Алексея Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры (например, Эдвард Рахман и Вера Бирюкова).

В настоящий момент петиция собрала всего около пятисот подписей.