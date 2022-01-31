Токио, , 16:49 — REGNUM Ролевая игра Final Fantasy VII отпраздновала своё 25-летие. В честь этого события директор проекта Ёсинори Китасэ и дизайнер Тэцуя Номура 31 января обратились к геймерам в Twitter.

Final Fantasy VII Remake Иван Шилов ©ИА REGNUM

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1487984701696614400

Разработчики заявили, что в будущем геймеров ждёт сразу нескольких новых проектов по мотивам Final Fantasy VII. Они были запущены в работу после успеха ремейка, вышедшего в 2020 году.

Добавим, что сейчас в разработке также находится вторая часть ремейка Final Fantasy VII. Дата её релиза пока неизвестна.

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