Токио, 31 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Ролевая игра Final Fantasy VII отпраздновала своё 25-летие. В честь этого события директор проекта Ёсинори Китасэ и дизайнер Тэцуя Номура 31 января обратились к геймерам в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Final Fantasy VII Remake

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1487984701696614400

Разработчики заявили, что в будущем геймеров ждёт сразу нескольких новых проектов по мотивам Final Fantasy VII. Они были запущены в работу после успеха ремейка, вышедшего в 2020 году.

Добавим, что сейчас в разработке также находится вторая часть ремейка Final Fantasy VII. Дата её релиза пока неизвестна.