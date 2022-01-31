Лондон, , 16:48 — REGNUM Британская компания HanWay работает над фильмом Morning. Об этом 31 января пишет Deadline.

Бенедикт Камбербэтч Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США

По данным СМИ, в актёрский состав вошли Лора Дерн, Бенедикт Камбербэтч и Ноа Джуп. Режиссёром проекта выступил Джастин Курзель.

Добавим, что, в картине расскажут о ближайшем будущем, в котором придумали средство, избавляющее от необходимости спать. Однако молодое поколение собирается устроить бунт, чтобы вернуть себе возможность видеть сны. Дата выхода фильма пока неизвестна.

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