Лондон, 31 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Британская компания HanWay работает над фильмом Morning. Об этом 31 января пишет Deadline.

Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч

По данным СМИ, в актёрский состав вошли Лора Дерн, Бенедикт Камбербэтч и Ноа Джуп. Режиссёром проекта выступил Джастин Курзель.

Добавим, что, в картине расскажут о ближайшем будущем, в котором придумали средство, избавляющее от необходимости спать. Однако молодое поколение собирается устроить бунт, чтобы вернуть себе возможность видеть сны. Дата выхода фильма пока неизвестна.