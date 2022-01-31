Приштина, , 17:58 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 30 января подвело итоги развития эпидемиологической ситуации в Косово за январь. За месяц число выявляемых в сутки заражений коронавирусом выросло в 100 раз — с 40−50 выявленных в начале месяца до 3−4,5 тысяч ежедневно в конце.

Приштина, Косово Arbenllapashticaaa

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За месяц был зарегистрирован рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 26 января оно составило 4397. С 1 по 30 января было выявлено 40 047 случаев заражения. За месяц умерли 20 человек.

Число активных случаев 30 января составляло 33 952, при этом менее трети — 9643 — приходилось на Приштину. С начала пандемии в крае было введено 1 773 577 доз вакцины от коронавируса, 804 801 человек получил вторую дозу, бустерную дозу получили 75,5 тысяч человек.

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