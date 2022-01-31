Ярославль, , 16:55 — REGNUM 36-летнюю жительницу Ярославля подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Ярославской области.

Игровые автоматы Yaroslavl.sledcom.ru

По версии следствия, вплоть до 20 января 2022 года женщина вместе с подельниками организовала подпольный игровой зал в одном из домов на проспекте Дзержинского в Ярославле. С места было изъято 22 игровых автомата.

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие участники преступной группы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.