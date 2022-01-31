Армения, 6 февраля, 2006, 18:35 — ИА Регнум. Проводящий предсезонный сбор на Кипре ереванский "Бананц" сыграл контрольный матч с чешским клубом "Яблонец". Поединок победителя не выявил, завершившись вничью - 1:1. Гол в составе бронзового призера чемпионата Армении провел новичок команды Иван Заблодский, который перешел в "Бананц" из донецкого "Металлурга". В рамках сбора ожидаются также спарринги с такими клубами, как "Шериф" (Молдавия), "Авангард" (Курск, Россия) и "Янг Бойз" (Швейцария).