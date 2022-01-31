Нью-Дели, 31 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Индия продолжит развивать сотрудничество с Россией в сфере деятельности Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщает 31 января индийский МИД в опубликованном официальном пресс-релизе.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Такое заявление было сделано по итогам двусторонних консультаций в Нью-Дели, в которых Россию представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В частности, МИД Индии приветствует предстоящее в феврале председательство России в Совбезе. При этом заявлено об «особо привилегированном сотрудничестве двух стран».

«Обе стороны договорились углублять сотрудничество по вопросам повестки СБ ООН и тесно работать вместе, отвечая общим вызовам с учетом особого привилегированного сотрудничества двух стран», — указывает внешнеполитическое ведомство Индии.

Кроме того, МИД Индии сообщает, что российская сторона проинформировала Нью-Дели о своих приоритетных интересах на 76-й сессии Генассамблеи ООН.