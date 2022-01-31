Бишкек, , 16:43 — REGNUM За последние годы руководство столицы Киргизии совершило много ошибок — уничтожили зелёные насаждения, погубили ирригационную систему, изуродовали город хаотичным и беспорядочным строительством. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании коллегии города Бишкека сегодня, 31 января.

Бишкек Jasmine Halki

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Глава правительства отметил, что Бишкек — это 70% экономики республики, центр культуры, науки и образования, мозговой центр и средоточие власти.

Высокопоставленный чиновник пообещал, что теперь столицу «ждут большие изменения».

«Думаю именно вы, столичные чиновники, можете реально менять сознание граждан не только Бишкека, но и всей республики. Своим примером, своей работой, своими идеями начать менять страну к лучшему», — подчеркнул он.

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