Вашингтон, 31 января 2022, 16:57 — REGNUM Около 1400 авиарейсов было отменено в США после того, как на северо-восточные штаты обрушилась смертоносная снежная буря, что вынудило несколько штатов объявить чрезвычайную ситуацию, сообщает 31 января Reuters.
Согласно данным сайта FlightAware.com, который отслеживает полеты, общее число отмененных рейсов в США составляло порядка 1450 по состоянию на вторую половину дня 30 января. Более других из-за задержек пострадали аэропорт «Ла-Гуардия» и международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а также международный аэропорт Логан в Бостоне.
Ранее мощная снежная буря начала движение со стороны юго-восточных штатов на север, неся с собой снегопад, метели, сильный ветер и гололедицу. В регионах, попавших во власть стихии, проживает около 74 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, зимний шторм ожидается в американских штатах от Дакоты до Восточного побережья.
Напомним, что в прошлом году миллионы жителей американского штата Техас оказались без электричества из-за непогоды.
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