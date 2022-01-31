Вашингтон, 31 января, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Около 1400 авиарейсов было отменено в США после того, как на северо-восточные штаты обрушилась смертоносная снежная буря, что вынудило несколько штатов объявить чрезвычайную ситуацию, сообщает 31 января Reuters.

(сс) Nicholas A. Tonelli Завалило снегом

Согласно данным сайта FlightAware.com, который отслеживает полеты, общее число отмененных рейсов в США составляло порядка 1450 по состоянию на вторую половину дня 30 января. Более других из-за задержек пострадали аэропорт «Ла-Гуардия» и международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а также международный аэропорт Логан в Бостоне.

Ранее мощная снежная буря начала движение со стороны юго-восточных штатов на север, неся с собой снегопад, метели, сильный ветер и гололедицу. В регионах, попавших во власть стихии, проживает около 74 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, зимний шторм ожидается в американских штатах от Дакоты до Восточного побережья.

Напомним, что в прошлом году миллионы жителей американского штата Техас оказались без электричества из-за непогоды.