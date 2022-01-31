Ярославль, , 16:41 — REGNUM Власти Ярославской области выделили в помощь участковым терапевтам легковые автомобили из автопарка правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Соответствующее поручение на оперативном совещании дал врио губернатора региона Михаил Евраев. В помощь больницам будет передано до 20 машин.

«Ситуация с заболеваемостью в регионе непростая. Медперсонал работает на пределе. От жителей в социальных сетях поступают жалобы на длительное время ожидания врача. Мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы предоставить помощь тем, кому она необходима», — подчеркнул врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Машины из правительственного автопарка поступят в распоряжение участковых терапевтов. Дополнительно около 60 волонтёров будут помогать врачам в больницах, отвечать на звонки в колл-центрах поликлиник, обзванивать пациентов по результатам тестирования на наличие СOVID-19, доставлять лекарственные препараты.

«Также увеличен штат операторов круглосуточной горячей линии по вопросам ковид, где можно получить необходимые консультации по лечению болезни по номеру 122. Всего более 230 добровольцев региона ежедневно оказывают помощь пожилым и маломобильным людям, покупают им продукты и лекарства, автоволонтеры помогают врачам добираться до пациентов», — отметили в правительстве области.

По данным регионального оперштаба на 31 января 2022 года для больных с COVID-19 в 18 больницах развернуто 1875 коек, 1502 из них заняты. Состояние 120 пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

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