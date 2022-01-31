Тирана, 31 января 2022, 17:02 — REGNUM Специальная прокуратура по борьбе с преступностью и коррупцией в Албании 31 января выдвинула требование о вынесении бывшему министру внутренних дел страны Саймиру Тахири приговора в виде тюремного заключения сроком 12 лет.

Нет наркотикам
Нет наркотикам
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее такой же приговор потребовали для бывшего главы полиции Влёры Дж. Чели. Обоих обвиняют в причастности к наркоторговле в особо крупных размерах.

Сам Тахири заявляет, что не имел связей с наркоторговцами и обвинения прокуратуры называет бездоказательными.

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