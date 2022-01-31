Москва, , 16:39 — REGNUM В середине февраля в более чем 40 странах мира отмечается Международный день книгодарения, когда люди делятся книжными подарками с друзьями, родными и даже незнакомцами, а также передают книги в библиотеки, детские дома, школы, благотворительные организации. Инициативу поддерживают издатели, книжные магазины, благотворительные фонды и социальные организации.

Книги Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

В преддверии Дня книгодарения холдинг «Эксмо-АСТ» при поддержке Народного фронта и «Молодёжки ОНФ» передаст более 1000 книг в сельские и городские библиотеки. Также в региональные библиотеки будет направлен социальный тираж серии «Российская историческая проза», которая выходит в рамках проекта «Президентская историческая библиотека», поддержанного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Игорь Кастюкевич. «Пополнять фонды сельских библиотек для «Молодёжки ОНФ» стало уже доброй традицией. Уже два года команда выступает партнером всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек». За 2020 год благодаря марафону команда передала более 56 тысяч экземпляров книг в 76 регионах страны. Общее число охваченных библиотек — 862. В прошлом году акция помогла пополнить книжные фонды 435 библиотек в небольших селах и отдаленных территориях в 76 регионах страны. За 2021 год собрано и передано 95 238 экземпляров книг», — рассказал депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ»

Сергей Степашин. «Дарение книг —прекрасная народная традиция, которую важно возродить и развивать. День книгодарения вовлекает в чтение и нечитающую аудиторию, в том числе детей и подростков. Акции, посвященные этой дате, оказывают большую поддержку всей книжной отрасли, которая сегодня испытывает на себе множество вызовов. Кроме того, программы дарения книг обладают весомым социальным значением. Люди делятся своими любимыми книгами с друзьями, компании передают тиражи новых изданий в школьные, сельские, региональные библиотеки. Книги становятся доступными для множества потенциальных читателей, поднимают образовательный, интеллектуальный уровень юных и взрослых россиян. Этот день напоминает нам, что выразить любовь к кому-то так просто — нужно подарить ему добрую, хорошую книгу, которая расскажет о ваших чувствах и подарит настоящую радость», — отметил президент Российского книжного союза

«Молодежка ОНФ» и Российский книжный союз призывают жителей страны поддержать всемирную социальную инициативу. Для этого необходимо сделать книжные подарки для своих родных и близких; рассказать о Дне книгодарения в социальных сетях; выложить фото понравившихся или подаренных книг в соцсеть и поделиться своими впечатлениями.

Хештеги: #Денькнигодарения #Даритекнигислюбовью #книгалучшийподарок — помогут найти единомышленников, напомнить, что книга по-прежнему остается лучшим подарком.