Москва, 31 января, 2022, 16:38 — ИА Регнум. С 1 февраля в Москве закроется Мавзолей Владимира Ленина. Об этом 31 января сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) России.

Мавзолей Ленина. Москва

Уточняется, что учреждение останется закрытым до 28 февраля 2022 года.

«С 1 по 28 февраля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина осуществляться не будет», — рассказали в ФСО. Данные меры приняты для проведения на объекте профилактических работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мавзолей на Красной площади закрывался 1 января 2022 года.