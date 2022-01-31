Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM Жителя Асбеста Свердловской области приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 11-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Свердловчанин уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. В общей сложности он находился за решёткой в течение 19 лет.

Суд



Следствие установило, что свердловчанин заманил девочку к себе домой. Мужчина пообещал ей купить все газеты, которые та продавала. Находясь в жилище, свердловчанин с особой жестокостью совершил в отношении малолетней преступление сексуального характера. Вечером того же дня он задушил ребенка. Тело девочки мужчина прикопал в кустах, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

По словам начальника пресс-службы областного МВД Валерия Горелых, под прессом неопровержимых улик мужчина дал признательные показания. Свердловчанин также указал место, где спрятал тело ребенка.

Свердловский областной суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении пожизненного наказания для ранее судимых педофилов.