Элиста, 31 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Новым заместителем министра культуры и туризма Калмыкии назначена Алла Ковтунова. Это следует из распоряжения за подписью главы республики Бату Хасикова.

Alexxx1979 Калмыкия

«Назначить Ковтунову Аллу Николаевну заместителем министра культуры и туризма Республики Калмыкия», — сказано в документе.

Руководителю ведомства поручено заключить с Ковтуновой срочный служебный контракт.

ИА REGNUM напоминает, что с 2020 года возглавляет министерство культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева.