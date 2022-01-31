Москва, , 16:34 — REGNUM Россельхознадзор с 1 февраля ввёл временный запрет на поставки птицеводческой продукции в Россию из Молдавии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба российского ведомства.

Курица Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство запретило ввозить живую птицу и её мясо. Также это касается яиц и любой продукции, в состав которой входят указанные виды продукции. Исключение сделано только для таких товаров, при изготовлении которых требуются высокие температуры, обеспечивающие разрушение вирусов.

Кроме того, запрет на ввоз Россию касается кормов и кормовых добавок для птиц и оборудование для содержания и забоя, если его использовали ранее. Живую птицу из Молдавии также запрещено перевозить транзитом через Россию.

Во время брифинга премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и министра экономики Сержиу Гайбу журналисты попросили прокомментировать запрет, введённый Россельхознадзор. И Гаврилица, и Гайбу ушли, ничего не сказав по этому поводу.